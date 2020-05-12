اليمن: تسجيل 9 حالات جديدة بكورونا منها حالة وفاة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة مؤكدة، بينها حالة وفاة، بفيروس كورونا في عدن والمهرة وشبوة وأبين ولحج.

وقالت اللجنة، في حسابها على "تويتر"، إنه " تم تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منها حالة وفاة".

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة هي الأولى في ‎شبوة، شرقي البلاد، و4 حالات إصابة في عدن، وحالتين في لحج.

كما أكدت تسجيل حالة إصابة مؤكدة هي الأولى في المهرة، أقصى شرق اليمن.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة رسميا إلى 65 إصابة بينها 10 حالات وفاة. ‏

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن حالتين فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة رسميا في اليمن ارتفعت خمسة أضعاف في غضون اسبوع، مشيرا إلى أن الارتفاع المفاجئ في الحالات المصابة يشير إلى أن الفيروس ينتشر دون اكتشافه منذ عدة أسابيع، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك مرافق الرعاية الصحية في البلاد.