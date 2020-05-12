اليمن.. مقترح أممي لإرسال "مستشفيات عائمة" لمواجهة كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود مقترحات أممية تعمل على إرسال سفن مجهّزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا، وتحديدا في محافظتي عدن والمكلا.

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جاء ذلك على لسان ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج لبحث تطوير خطط الاستجابة، وحشد الموارد، وتغطية احتياجات النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومن بين المقترحات، إنشاء غرفة طوارئ لإدارة وتوزيع المساعدات والتدخلات المختلفة للمنظمة وتسهيل وصولها وتنسيق سبل احتواء الجائحة.

وأشار ممثل المنظمة في اليمن، إلى وصول 14 ألف عينة فحص إضافية، و 1100 من المحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الحكومية.

كما جرى التطرق لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.

يأتي هذا غداة إعلان الحكومة اليمنية عدن مدينة موبوءة بالأوبئة والأمراض المختلفة، وعلى رأسها كورونا والحميات المختلفة. وحتى مساء الاثنين، أعلنت السلطات الصحية اليمنية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في اليمن منذ 10 أبريل ارتفع إلى (56) حالة بينها (9) حالات وفاة، وحالة تعافي واحدة.