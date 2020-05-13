ترحيب يمني بإعلان السعودية رعاية مؤتمر المانحين 2020

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الثلاثاء، بإعلان المملكة العربية السعودية رعاية وتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 بتاريخ 2 يونيو القادم، بمشاركة الأمم المتحدة.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في بيان صحافي، "إن المؤتمر سيسهم بشكل كبير حشد التمويل لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية في كافة المحافظات اليمنية".

ودعا المجتمع الدولي والمانحين إلى الإسهام الفاعل في تمويل برامج الاستجابة الإنسانية في اليمن، مجدداً التزام الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الإغاثية الأممية والإقليمية والدولية لتنفيذ برامجها ومشاريعها الإغاثية والتنموية الرامية لتحسين الوضع الإنساني.

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وأشاد المسؤول اليمني، بمبادرة المملكة العربية السعودية في رعايتها لهذا المؤتمر الهام، مؤكداً أن ذلك امتداد للمواقف الإنسانية للمملكة العربية تجاه اليمن واليمنيين، حيث تعد المملكة الداعم الأول والأساسي لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية.

ولفت إلى أن الهيئات الاغاثية في المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تعد شركاء أساسيين للحكومة اليمنية في تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية في اليمن.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنتْ عن تنظيم مؤتمر للمانحين لليمن 2020، مطلع شهر يونيو المقبل. ودعت الدول المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا "المؤتمر الإنساني الكبير".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "دعوة المملكة لعقد المؤتمر في 2 يونيو المقبل تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص".

وكان آخر مؤتمرات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن عقد السنة الماضية 2019 في جنيف وحضره رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وقدمت خلاله الحكومة قائمة احتياجات بسقف تمويلي يبلغ 4.2 مليار دولار وحصلت على مبلغ 3.52 مليار دولار.