البيضاء.. إفشال هجوم حوثي ومصرع قيادات بارزة

تصدت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء (وسط البلاد).

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن قائد اللواء117مشاة العميد أحمد النقح قوله، إن "قوات الجيش الوطني أفشلت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي في منطقتين من جبهة قانية".

وأشار إلى أن قوات الجيش كانت ترصد كل تحركات الميليشيا وتحشيداتها خلال الأيام الماضية.

وأكد العميد النقح أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال المعارك، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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ودعا أولياء الأمور في مناطق سيطرة الميليشيات إلى الحفاظ على أبنائهم وأن لا يتركوهم فريسة للميليشيات الحوثية بأن تزج بهم في معارك خاسرة، مؤكداً أن "معظم مقاتلي المليشيات من الأطفال والضعفاء والبسطاء".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية، أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية قتلوا خلال المعارك العنيفة التي دارت في جبهة قانية.

وأشارت إلى أن من بين القتلى، العقيد المدعو أبو إدريس، والعقيد عبدالله العبادي، والقياديين فهد وجيه الدين، وعبدالمجيد علي المروعي.

وتهاجم ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر، قوات الجيش الوطني في جبهة قانية الوهبية، وذلك في محاولة لاستعادة مواقع إستراتيجية خسرتها خلال الفترة الماضي، إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل.