ارتفاع مصابي كورونا باليمن إلى 106 ووفاة 15

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، إلى 106 حالة بينها 15 حالة وفاة.

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وأفادت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الجمعة، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء، بينها 3 وفيات، في محافظتي عدن وحضرموت.

وذكرت اللجنة أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على 13 حالة في محافظة عدن، و8 حالات في حضرموت بينها (3) وفيات.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى 106 حالات، بينها 15 حالة وفاة.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن حالتين فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي، بالتكتم على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتعريض المواطنين للخطر، واستخدام الوباء "كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي".

كانت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، أكدت، الجمعة، استحالة معرفة المدى الكامل لانتشار وباء كورونا المستجد في اليمن.. وأرجعت ذلك إلى محدودية القدرة على إجراء فحوصات الكشف.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد، مؤكدة أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.