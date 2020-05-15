التحالف: ملتزمون بهدنة اليمن رغم خروقات الحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن اختراقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 40 اختراقا.

موضوع يهمك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكاً... التحالف: 121 انتهاكاً حوثياً لهدنة اليمن خلال 24 ساعة اليمن

وأضاف أن الاختراقات الحوثية للهدنة وصلت منذ إعلانها حتى اليوم بلغت ٣٣٠٨ اختراقا، شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

كما لفت التحالف إلى أن قواته تطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

إلى ذلك نوه التحالف إلى استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

"اتفاق أشمل"

من جهة أخرى، أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الخميس، بأن الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية.

وقدم المبعوث الأممي الشكر للتحالف بقيادة السعودية على تمديد وقف النار في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة والحوثيين أظهروا نية للتعاون مع المقترحات الأممية.

كما أكد غريفثس أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول، معربا عن قلقه من الوضع في جنوب اليمن.

إلى ذلك دعا المجلس الانتقالي إلى تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق في اليمن يفضي إلى حكومة منتخبة.