كورونا يتفشى.. وميليشيا الحوثي تقرصن الإمدادات الطبية

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن نهب ميليشيات الحوثي إمدادات طبية مخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الإرياني، في بيان صحافي، السبت، أن "الحكومة أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات، لمواجهة الجائحة ‎التي بدأت بالتفشي بشكل خطير هناك".

موضوع يهمك في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة بأوروبا بسبب فيروس كورونا، وافقت الحكومة الإيطالية، السبت، على... إيطاليا تفتح أبوابها وتلغي أكثر القيود صرامة في أوروبا العرب و العالم

كما أضاف أن "الميليشيات نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة".

إلى ذلك طالب أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ما سمّاها "القرصنة الحوثية" على الإمدادات الطبية والضغط على قادة الميليشيات لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي ‎كورونا.

في السياق، أفادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء أن "الحوثيين باعوا أكثر من 20 ألف فحص خاصة بكورونا حصلوا عليهم من منظمة الصحة العالمية إلى المستشفيات الخاصة".

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن تلك المصادر أن "الميليشيات اكتفت بتوزيع حوالي ألفي فحص على المستشفيين الجمهوري والثورة بصنعاء وباعت باقي الكمية للمستشفيات الخاصة".

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليمن، ارتفع أمس الجمعة، إلى 106، بينها 15 وفاة. وأفادت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، مساء الجمعة، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء، بينها 3 وفيات في محافظتي عدن وحضرموت.

وذكرت اللجنة أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على 13 حالة في عدن، و8 حالات في حضرموت، بينها 3 وفيات.