اليمن.. تسجيل 16 إصابة كورونا و3 وفيات

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء السبت، أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة مؤكدةبالفيروس بينها 3 وفيات، في محافظتي عدن ولحج.

موضوع يهمك أكدت الأمم المتحدة، أن التعتيم أو غياب المعلومات الصحيحة حول وباء كورونا المستجد في اليمن، يؤثر على تقييم المجتمع الدولي... تحذير أممي من خطورة التعتيم على تفشي الوباء في اليمن اليمن

وأفادت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على 10 حالات في محافظة عدن، و6 حالات بمحافظة لحج بينها 3 وفيات.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية المعلن عنها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ العاشر من أبريل إلى 122 حالة، بينها 18 حالة وفاة.

تحذير من عواقب وخيمة

في السياق، كشفت ميليشيا الحوثي، السبت، عن شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، لرجل وامراة، حسب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الحوثية غير المعترف بها دولياً، طه المتوكل.

ويرتفع عدد الإصابات المعلنة رسميا في صنعاء إلى 4 حالات إصابة بينها حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير مما هو مسجل لدى المستشفيات ومراكز العزل والمجتمعات المحلية، ووسائل الإعلام والناشطين الذين يتحدثون عن أكثر من 400 حالة إصابة مؤكدة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وكان بيان مشترك أصدره عدد من الأطباء في صنعاء، الجمعة، حذروا فيه من عواقب وخيمة نتيجة التستر على الوضع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وأعلنوا عن إخلاء مسؤوليتهم عن الوضع الصحي الكارثي في صنعاء، كما دعو إلى الإعلان عن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.