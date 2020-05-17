اليمن.. "مسام" ينزع أكثر من 2700 لغم حوثي في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، انتزاع أكثر من 2700 لغم خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار الجاري زرعتها الميليشيا الحوثية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وأوضح المركز في بيان أنه نزع 2782 لغماً وذخيرة غير منفجرة، منها 382 لغماً مضاداً للدبابات و45 عبوة ناسفة و34 لغماً مضاداً للأفراد.

وأضاف مدير عام "مسام" أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت منذ بداية شهر مايو/أيار لغاية يوم 14 منه، 3804 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

ولفت إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع بلغ 166987 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية اليمنية وبرامج إقليمية ودولية انتزعت ما يقارب 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

ووفق تصريحات رسمية، هناك ما يزيد عن مليون ونصف لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي أفاد أن ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة أنواعها.

وأكد التقرير أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن، جعلت البلد من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض.