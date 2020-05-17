سفينة تتعرض لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لليمن

ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

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ولم يذكر المركز مزيداً من التفاصيل حول الهجوم، كما لم يحدد هوية السفينة التي تم استهدافها، واكتفى بذكر أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

وتظهر الخريطة المرفقة مع التحذير، أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.

من جهتها، قالت شركة "ستولت" البريطانية للناقلات إن "قراصنة هاجموا السفينة (ستولت أبال) على بعد 75 ميلاً بحرياً قبالة اليمن اليوم الأحد". وأضافت أن ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين.

وأضافت: "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية، أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة".

وأضافت "ستولت" أن "برج القيادة في السفينة أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو تلوث. كما لم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال. وردت إحدى سفن التحالف واستأنفت ستولت أبال رحلتها".

من جانبها، قالت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جرى الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام.