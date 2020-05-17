سفينة تتعرض لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لليمن

ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

موضوع يهمك أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، انتزاع أكثر من 2700 لغم خلال الأسبوع الثاني من شهر... اليمن.. "مسام" ينزع أكثر من 2700 لغم حوثي في أسبوع اليمن

ولم يذكر المركز مزيداً من التفاصيل حول الهجوم، باستثناء أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".