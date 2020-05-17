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سفينة تتعرض لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لليمن

المصدر: دبي – العربية.نت
شاطئ المكلا (أرشيفية)
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ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

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ولم يذكر المركز مزيداً من التفاصيل حول الهجوم، باستثناء أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

كلمات دالّة

#المكلا, #عدن, #اليمن, #خليج_عدن
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