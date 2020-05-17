صنعاء.. قرار حوثي بإغلاق الأسواق والمراكز التجارية

قررت ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحد إغلاق أسواق الملابس والمراكز التجارية وتجهيزات العيد في العاصمة اليمنية صنعاء لمدة 12 ساعة يومياً اعتباراً من مساء اليوم.

وأفادت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة للحوثيين أن غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة صنعاء قررت إغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة من الساعة الـ6 فجراً وحتى الـ6 مساءً خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان. وبررت ذلك بتعزيز "الإجراءات المتخذة لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها في الأسواق وأماكن التجمعات".

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يأتي ذلك في ظل أنباء عن انتشار فيروس كورونا في العاصمة صنعاء، وسط تكتم من الميليشيا التي لم تعترف حتى الآن إلا بأربع حالات إصابة قالت إن 2 منها شُفيت فيما توفت ثالثة.

كما قرر الحوثيون، مساء السبت، فرض حجر مؤقت في مناطق قاع القيضي والدكاتره والوحدة وحزيز التابعة لمديرية سنحان في ضواحي العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بعد تأكيدات محلية ودولية حول وجود إصابات ووفيات بالعشرات جراء فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أطباء وعاملون في مؤسسات ومختبرات صحية يمنية، هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة قد تصل إلى 400 حالة غير معلنة في صنعاء.

وكان مصدر وثيق الصلة بجماعة الحوثيين قد كشف أن قيادات الصف الأول والثاني في الجماعة تم وضعهم في حجر صحي خاص، خوفاً عليها من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن الجماعة تتكتم على موضوع الحجر الإجباري لقياداتها بشدة، وذلك منذ أكثر من شهرين.