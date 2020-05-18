لمواجهة كورونا.. الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن بـ55 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه توفير 55 مليون يورو لمساعدة اليمن في مواجهة انتشار وباء كورونا. وأكد بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، مساء الأحد، أن هذا المبلغ هو جزء من 15,6 مليار يورو حشدها الاتحاد من أجل استجابة أوروبية قوية على مستوى العالم لمواجهة الوباء العالمي.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن ما نسبته 36% من الـ55 مليون يورو ستخصص لتعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن، و26% كدعم جديد للقطاع الصحي، و18% لتعزيز سبل المعيشة والأمن الغذائي، على أن يخصص باقي المبلغ لدعم الوصول للخدمات الصحية وبرنامج العاملين الصحيين المجتمعيين وخدمة المجتمع والحماية الاجتماعية.

ويشهد اليمن تفشيا سريعا ونشطا لفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بكورونا حتى مساء الأحد 128 بينها 20 وفاة، وحالة شفاء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتواصل ميليشيا الحوثي التعتيم والتكتم على حجم انتشار الوباء في مناطق سيطرتها المزدحمة بالسكان، واكتفت حتى الآن بالإعلان فقط عن 4 حالات، بينها وفاة، وهو ما ينذر بكارثة ويزيد المخاطر وفق الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اليمنية، وجهت الأحد، نداء استغاثة عاجلة للمنظمات الأممية والدولية لمساندتها في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات.