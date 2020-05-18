التحالف: الانتقالي يعرقل عمل خفر السواحل في خليج عدن

أعلن مسؤول بتحالف دعم الشرعية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتجاوب مع التحالف بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمني.

وقال المسؤول بالتحالف إن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها.

موضوع يهمك طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود قواتها لمكافحة "الأنشطة الإرهابية... حكومة اليمن تعلق على تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن اليمن

وشدد المسؤول بتحالف دعم الشرعية على أن التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها.

وكانت مصادر مطلعة في عدن أكدت أن المجلس الانتقالي يرفض قيام قوات خفر السواحل اليمنية بمهامها البحرية في اعتراض زوارق تهريب الأسلحه إلى الميليشيات الحوثية وحماية خطوط الملاحة البحرية للسفن التجارية بخليج عدن من الهجمات الإرهابية الحوثية.

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أعلن أن سفينة تعرضت الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.