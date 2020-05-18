ميليشيا الحوثي تقصف مخيمات طبية لفحص كورونا 

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء كورونا، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن.

وأكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد، أن القصف الحوثي على نقطة فحص كورونا بمنطقة قانية (السبت)، أدى إلى إصابة أحد أعضاء فريق الفحص المتواجدين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة.

موضوع يهمك طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعم جهود قواتها لمكافحة "الأنشطة الإرهابية... حكومة اليمن تعلق على تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن اليمن

وأعتبر، استهداف نقطة الفحص التي تقع بعيدة عن مكان الاشتباكات وفي منطقة آمنة "عمل إرهابي، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق المعاهدات الدولية التي تحرم استهداف الطواقم الطبية، والمشافي وسيارات الإسعاف والمسعفين".

وأضاف البيان، أن "استهداف ميليشيا الحوثي لنقطة فحص كورونا في قانية، لا يمكن تفسيره إلا أنه محاولة إجرامية لاستخدام الوباء في حربها ضد الشعب اليمني، ويهدف لإيقاف الدور الإنساني للطواقم الطبية التي تقوم بفحص المسافرين القادمين من مناطق ميليشيا الحوثي التي تشهد تفشيا كبيرا للوباء وسط تكتم وتستر كبير على انتشار الوباء".

وطالب، الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية، وجرائم استهداف المنشئات الطبية بمحافظة مأرب، ومنها استهداف مستشفى الجفرة بمجزر، وجرائم الاستهداف السابقة للمشافي والمراكز الصحية والتي باتت ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر.

وتضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.