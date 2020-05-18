"مركز الملك سلمان" يسلم اليمن مساعدات جديدة لمواجهة كورونا

تسلمت السطات الصحية اليمنية، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتشمل الدفعة الثانية من المساعدات، التي تسلّمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، العديد من الأجهزة والمعدات الطبية التي ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة بالمستشفيات اليمنية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية ذات الاحتياج العاجل في القطاع الصحي، والأدوية والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والمعقمات التي تستخدم لمواجهة وباء كورونا.

موضوع يهمك حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الاثنين، من أن اليمن قد يواجه وضعا "كارثيا" فيما يتعلق... منظمة: اليمن قد يواجه كارثة غذائية مع استمرار كورونا اليمن

وثمّن وكيل محافظة حضرموت اليمنية، عصام الكثيري، المساعدات السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم القطاع الصحي في اليمن، مشيداً بدور الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز العزل في اليمن.

بدوره، شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة اليمنية في حضرموت الدكتور هاني العمودي، مركز الملك سلمان لدعمه المتواصل والمستمر للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعاً لمساعدة المختصين بمواجهة وباء كورونا.

وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، قد أوضح، أمس الأحد، أنه، ومن قبل انتشار الوباء في اليمن، قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم وبإرسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية تعهدت بمبلغ 25 مليون دولار لمجابهة الجائحة في اليمن، كما أعلن المركز تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل لتوفير مستلزمات طبية للقطاع الصحي في اليمن.