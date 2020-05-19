فيسبوك يزعج الحوثي.. اعتقال أستاذ طلب إطلاق مختطفين

حتى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي باتت تحت أعين ميليشيات الحوثي، وأضحت سبباً وجيهاً للخطف والاعتقال.

وفي التفاصيل، أقدمت ميليشيات الحوثي، الاثنين، على خطف أستاذ في جامعة الحديدة بسبب تعليقات نشرها على حسابه على فيسبوك.

موضوع يهمك بعدما وجّهت حديثها قبل أيام عبر تغريدة لها في تويتر إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شارحة حال سجن كانت اعتقلت... صحافية تعرضت للخطف تخاطب الكاظمي: قيدت أمام أولادي العراق

وقال مصدر محلي بحسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية، إن وديع الشرجبي، الذي يحاضر في قسم الإعلام اقتيد إلى جهة مجهولة.

انتقد اعتقال طلاب

أتى ذلك، بعد أن انتقد الأستاذ الجامعي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الميليشيا لاعتقالها ثلاثة طلاب في جامعة الحديدة، داعياً الحوثيين إلى الإفراج عنهم فوراً.

من جهته، قال رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، إن ميليشيات الحوثي خطفت الدكتور الشرجبي بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.

وكانت الميليشيات اعتقلت الأسبوع الماضي الطلاب مجاهد وهيب المسالي وأسامة عيش وعادل الحكيم بتهمة التعاون مع القوات المشتركة الموالية للحكومة في الساحل الغربي.

يذكر أن عمليات الخطف والاعتقالات مستمرة منذ سنوات في مناطق سيطرة الحوثيين. فمطلع السنة الجارية، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، قامت بها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال عام 2019.