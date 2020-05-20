اليمن.. تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا بينها حالة وفاة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الأربعاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء، بينها وفاة.

وأوضحت، أن الحالات المسجلة توزعت على 3 حالات في حضرموت بينها حالة وفاة، و8 حالات في تعز، وحالتين في لحج.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية منذ العاشر من أبريل إلى (180) حالة بينها (29) حالة وفاة و(5) حالات تعافي.

هذا ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي، بالتكتم على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتعريض المواطنين للخطر، واستخدام الوباء "كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي".