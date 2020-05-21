"أطباء بلا حدود": وفيات كورونا في عدن تكشف عن كارثة أوسع

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في اليمن، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات في مركز علاج مرضى كورونا الذي تُديره غربي مدينة عدن (جنوب اليمن) يعكس وجود كارثة أوسع نطاقاً في المحافظة، داعيةً الأمم المتحدة والدول المانحة لأن تبذل المزيد من الجهود العاجلة للمساعدة في الاستجابة.

وأفادت المنظمة، في بيان، أن المركز الوحيد المُخصّص لعلاج مرضى كوفيد-19 في جنوب اليمن بأكمله، استقبل 173 مريضاً حتى 17 مايو/أيار الجاري، لقي على الأقل 68 منهم حتفهم.

وأضاف البيان أن "العديد من المرضى يصلون إلى المركز وهم يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مما يجعل إنقاذ حياتهم مهمةً صعبةً، ويشير إلى أن في منازلهم مصابين آخرين".

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ونقل البيان عن مديرة عمليات "أطباء بلا حدود" في اليمن كارولين سيغين، قولها: "نحن نفعل كل ما في وسعنا، ولكن مواجهة هذا الفيروس بمفردنا مستحيلة. من غير الأخلاقي أن يترك العالم عدن وبقية اليمن وحدهما في وجه هذه الأزمة".

وأضافت: "إن ما نراه في مركز العلاج الذي نُديره هو مجرد غيض من فيض من حيث عدد الأشخاص الذين يُصابون ويموتون في المدينة".

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" الأمم المتحدة والدول المانحة والسلطة المحلية لأن تبذل المزيد من الجهود العاجلة للمساعدة في الاستجابة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت عن 180 إصابة في اليمن بفيروس كورونا، في 9 محافظات تقع تحت سيطرتها، منها 90 حالة في عدن.