الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن انهار فعلياً مع تفشي كورونا

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن، حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية بالبلاد "فعلياً"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.

وفي إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف: "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً".

وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين (الطبي)، ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية".

موضوع يهمك أفادت مصادر طبية في صنعاء أن سبعة من قيادات ميليشيات الحوثي توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الحجر الصحي بفندق... وفاة 7 من قادة الحوثي في مركز للحجر الصحي بصنعاء اليمن

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث بيانات.

لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعاً".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.