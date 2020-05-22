وفاة 7 من قادة الحوثي في مركز للحجر الصحي بصنعاء

أفادت مصادر طبية في صنعاء أن سبعة من قيادات ميليشيات الحوثي توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الحجر الصحي بفندق موفنمبيك بالعاصمة صنعاء بينهم الشيخ القبلي عبدالكريم يحي السيلي أحد قادة الحوثيين. كما أكدت المصادر وفاة الدكتور أحمد دغار الرئيس السابق لجامعة صنعاء في مستشفى المتوكل.

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وفيما تحيط ميليشيات الحوثي جائحة كورونا وحجم الإصابات في مناطق سيطرتها بتكتم شديد، كشفت مصادر قريبة من حكومة الانقلابيين في صنعاء أن وزير الصحة القيادي الحوثي طه المتوكل كشف في اجتماع عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة لدى الميليشيات بمناطق سيطرة الحوثيين الألفي إصابة وأكثر من 127وفاة، لكن الميليشيات لم تعترف سوى بأربع إصابات فقط.

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وتتهم الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بعدم الشفافية والتستر على أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا، بل واللجوء للتخلص من الحالات الحرجة بحقنة الرحمة.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيات الحوثي من تصفيات لمرضى فيروس كورونا جريمة لا تسقط بالتقادم.