193 إصابة بكورونا في اليمن بينها 33 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، مساء الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أربع محافظات، بينها ثلاث وفيات.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة الشرعية، في حسابها على "تويتر" ، أن الحالات التي تم تسجيلها توزعت على أربع محافظات ست منها في حضرموت بينها حالتي وفاة، وخمس في شبوة وحالة وفاة واحدة، وحالتان في محافظتي تعز وعدن".

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية في مناطق الحكومة الشرعية منذ 10 أبريل حتى اليوم إلى (193) حالة، بينها (33) حالة وفاة و(5) حالات تعاف.

موضوع يهمك قال تحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 59 خرقا لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة... التحالف: 59 خرقا للهدنة من قبل الحوثيين خلال 24 ساعة اليمن

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت انها لمهاجر صومالي.

في السياق، أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، استلام 100 سرير عناية مركزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، سيتم توزيعها على المحافظات لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح صحافي، مساء الخميس، أنه تم أيضا استلام الدفعة الثانية من المساعدات الصحية الخاصة بمكافحة كورونا والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، وخمس شاحنات تحمل مساعدات صحية خاصة بمكافحة الوباء من الهلال الأحمر الإماراتي.