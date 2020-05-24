اليمن.. حظر تجول جزئي في مأرب بسبب كورونا

فرضت السلطة المحلية في مأرب اليمنية، اليوم الأحد، حظر التجول الجزئي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ابتداء من يوم عيد الفطر حتى إشعار آخر، باستثناء فرق الطوارئ الطبية والإنسانية والخدمية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا. وفق ما أوردت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

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وأقر اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الطوارئ إغلاق مداخل المحافظة في قانية وحريب أمام حركة تنقلات المواطنين القادمين من صنعاء وعدن، بعد انتشار الوباء فيهما واتضاح أن الحالتين اللتين تم ثبوت إصابتهما في المحافظة قدمتا من صنعاء وعدن.

واستثنت السلطات حركة البضائع والسلع مع التشديد باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من الفحص والتعقيم.

كما أقر الاجتماع استمرار منع التجمعات، ومنها صلاة العيد، واستمرار إغلاق المساجد وصالات الأعراس والحدائق والمتنفسات والمنتزهات ومراقبة المولات والأسواق.