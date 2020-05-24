222 إصابة بالوباء في اليمن.. بينها 42 وفاة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن إلى 222 حالة، بينها 42 وفاة.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، مساء الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بينها حالتا وفاة في حضرموت. ولفتت إلى أنه تم تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع.

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كما توزعت الحالات المسجلة، كالتالي: 7 إصابات في حضرموت بينها حالتا وفاة، وإصابتان في عدن وحالة واحدة في لحج، إضافة إلى تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع. وسجلت 4 حالات تعاف في حضرموت.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية منذ 10 أبريل/نيسان حتى اليوم إلى 222 إصابة، بينها 42 وفاة و10 حالات شفاء.

إلى ذلك لم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن 4 حالات فقط بكورونا، بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد حذرت من انتشار أوسع لفيروس كورونا خلال أيام العيد، ودعت الحوثيين إلى الشفافية وتشارك المعلومات بشأن الوضع الصحي في المناطق التي يسيطرون عليها.