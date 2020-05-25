الجيش اليمني يسقط مسيرتين لميليشيا الحوثي بالجوف

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية في محافظة الجوف.

وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش الوطني أن القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

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وأوضح أن الطائرتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء إسقاطهما.

كما أشار إلى تصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف، مؤكداً إحراز تقدم في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد ميليشيات الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.