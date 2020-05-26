اليمن.. اغتيال مسؤول أمني ومرافقيه بعبوة ناسفة في حضرموت

اغتيل مسؤول أمني وثلاثة من مرافقيه، الثلاثاء، بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهم، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأكد مصدر محلي لـ"العربية.نت"، أن مدير أمن مديرية شبام ‎حضرموت، النقيب صالح بن جابر، قضى مع مرافقيه من جراء الانفجار، وذلك أثناء الإشراف على تنفيذ قرار حظر التجوال بالمديرية للحد من تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن الانفجار، الذي حدث في منطقة حوطة أحمد بن زين، أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف حتى اللحظة، كما لم يصدر أي تعليق عن السلطات الرسمية حول العملية.

يذكر أن مدير أمن شبام تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال الفترة الماضية، وتعد مديرية شبام من أكثر المديريات التي تشهد حوادث قتل واغتيال.

وبين الفينة والأخرى، تتكرر حوادث القتل والاغتيال لعسكريين وأمنيين ومدنيين وسط مطالبات بمعالجة الاختلالات الأمنية ووضع حد لهذا الانفلات.