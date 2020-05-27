رئيس أركان اليمن: نزداد قناعة بقرب نهاية الحوثي وإيران

قال رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، الأربعاء، إن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.

جاء حديث رئيس أركان الجيش اليمني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، في أول تعليق له بعد ساعات على مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف لميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف معسكر "صحن الجن" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف بن عزيز: "كلما أوغلوا (الحوثيين) في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة، وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".

وقُتل 7 ضباط وجنود بينهم نجل رئيس أركان الجيش اليمني، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

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وقال مصدر عسكري لـ"العربية.نت" إن صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون واستهدف اجتماعاً لقيادة الجيش داخل معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء انعقاد اجتماع لقيادة الجيش اليمني برئاسة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، وحضره رئيس الأركان اللواء صغير عزيز، وعدد من كبار قادة الجيش.

وأكد المصدر نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان والقادة العسكريين الذين حضروا الاجتماع.

وبحسب المصدر، فقد قُتل جراء القصف الصاروخي الحوثي النقيب فهد صغير بن عزيز (نجل رئيس الأركان)، والملازم عبدالقوي علي عزيز (ابن أخت رئيس الأركان)، وعدد من مرافقي رئيس هيئة الأركان.