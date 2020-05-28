اليمن.. حظر شامل في تريم لمدة أسبوع بسبب كورونا

فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، الخميس، حظرا شاملا على مدينة تريم لمدة أسبوع كامل بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام المديرية، خالد هويدي، إن الوضع الصحي في المدينة أصبح مقلقاً للغاية، وإن هذا القرار اتخذ وفقاً لتقارير صحية.

موضوع يهمك رصدت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الداعشي محمد خضر موسى... واشنطن.. 3 ملايين دولار مقابل رأس وزير إعلام داعش أميركا

وأوضح هويدي أنه بسبب تزايد الحالات المصابة تم تحويل مستشفى عيديد الخيري إلى مستشفى حميات مخصص لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وحتى تتمكن الأقسام الأخرى بمستشفى تريم العام من استقبال الحالات العادية والعمل في بيئة آمنة صحياً.

وشدّد على ضرورة تفعيل دور اللجان المجتمعية برئاسة أمناء الحارات والأحياء، والإبلاغ عن أي تجمعات ومخالفات للقرارات الصادرة من السلطة المحلية والإدارة الصحية بالمدينة.