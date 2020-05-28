اليمن يسجل إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 278

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، على تويتر الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت، بينها حالة وفاة، وإصابتين في لحج، و5 في شبوة، و8 في تعز بينها حالتا وفاة، وحالة وفاة في أبين، إضافة إلى حالة تعافٍ في حضرموت.

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وقالت اللجنة إنه بذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 278، بينها 57 وفاة و11 حالة تعافٍ.

كما لم تتحدث اللجنة عن الإصابات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن 4 فقط، بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

وقال وكيل وزارة الصحة اليمني، عبد الرقيب الحيدري، إن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد انتشاراً مرعباً لوباء كوفيد-19.

إلى ذلك، أضاف الحيدري أن كل الأنباء والتقارير الواردة من صنعاء تؤكد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس بشكل مخيف.