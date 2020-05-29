بيوم واحد.. دولة زاد فيها عدد الوفيات عن الإصابات

سجل اليمن اليوم الجمعة، 8 وفيات وإصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، في معدل وفيات هو الأكبر عالميا مقارنة بعدد الحالات المصابة.

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وأكدت اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة الشرعية، على حسابها في موقع "تويتر"، تسجيل خمس حالات بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات لحالات تم الإعلان عنها مسبقا.

وأشارت اللجنة إلى أن الوفيات المسجلة توزعت على محافظات شبوة، ومأرب وحضرموت وأبين، والضالع.

وارتفع إجمالي الحالات في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى (283) حالة، بينها (65) حالة وفاة، و(11) حالة تعافٍ، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية التكتم على الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا.

وأشار غوتيريش في كلمة ألقاها خلال فعالية خاصة بتمويل التنمية خلال فترة الجائحة وما بعدها، إلى أن نسبة من يموتون بفيروس كورونا في اليمن تصل إلى 17% ، واصفاً الوضع بـ"المأساوي للغاية".