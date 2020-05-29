شاهد رئيس أركان اليمن بعد نجاته من الاغتيال: موعدنا صنعاء

عقب نجاته من محاولة اغتيال بقصف صاروخي حوثي استهدفه، وراح ضحيته نجله ومرافقوه، قال رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز في تصريح خاص لـ"العربية" و"الحدث": "لا نفرق بين قريب أو بعيد ونترحم عليهم جميعا"، مؤكدا رعاية أسرهم بعد سقوطهم ضحايا من أجل أمن واستقرار اليمن.

"مشروعنا هو الحياة"

وأضاف رئيس أركان الجيش اليمني، أن مشروع الشرعية اليمنية بدعم التحالف هو مشروع الحياة والأمن والاستقرار، لافتا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى تضحيات.

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وتابع "مشروع ميليشيات الحوثي ووراءه إيران هو مشروع قتل الشعب اليمني، وسنقف ضده ومستمرون في التصدي له، ولن يزيدنا سفكهم للدماء إلا قوة وصلابة".

ووجه رسالة إلى الجنود اليمنيين في ميادين المعارك قائلا "الشرعية اليمنية ماضية في اجتثاث المشروع الحوثي وموعدنا صنعاء"، مؤكدا أن النصر قريب.

قرب نهاية الحوثي

وكان رئيس أركان الجيش اليمني أكد، الأربعاء، أن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.

وأضاف في تغريدة على تويتر في أول تعليق على مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف لميليشيا الحوثي، استهدف معسكر "صحن الجن" في محافظة مأرب "كلما أوغلوا (الحوثيين) في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة، وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".

وقُتل 7 ضباط وجنود بينهم نجل رئيس أركان الجيش اليمني، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وبحسب المصدر، فقد قُتل جراء القصف الصاروخي الحوثي النقيب فهد صغير بن عزيز (نجل رئيس الأركان)، والملازم عبدالقوي علي عزيز (ابن أخت رئيس الأركان)، وعدد من مرافقي رئيس هيئة الأركان.