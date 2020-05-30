بعد ظهور سيارات أممية بيد الحوثي.. الصحة العالمية تعلق

دانت منظمة الصحة العالمية، السبت، استخدام أي تبرعات لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، وذلك بعد تداول صورة لمسلحين حوثيين على متن إحدى سيارات الإسعاف المقدمة من المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

كما قال مكتب المنظمة باليمن في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن "المنظمة عملت على توفير الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة لصالح القطاع الصحي والسكان في اليمن"، مضيفة: "نحن ندين بشدة استخدام أي تبرعات لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي. يعد هذا انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ونحن نحقق في هذا الأمر".

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وفي رد على ما يبدو على الاتهامات من قبل الحوثيين، اعتبرت أنه "من المحبط أن يتم تحويل تركيزنا نحو الهجمات الكاذبة ضد المنظمة في هذا الوقت الحرج وفي ظل جائحة كورونا بدلاً من وضع صحة الناس في المقدمة".

إلى ذلك تابعت: "نحن نعمل على مدار الساعة لتدريب الأطقم الطبية على التعامل مع حالات كوفيد-19 والحصول على الإمدادات اللازمة لعلاج المرضى وتعزيز القدرات المخبرية وضمان كفاية معدات الحماية الشخصية".

وكانت الميليشيات قد اتهمت منظمة الصحة العالمية بـ"عدم دقة وكفاءة المحاليل" التي أرسلتها للكشف عن المرض. وقالت في بيان مساء الخميس، إن "عدم دقة وكفاءة المسحات المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة".

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض المنظمات الدولية العاملة في اليمن للمضايقات والابتزاز من قبل الحوثيين. كما تحاول الميليشيات استخدام المساعدات التي تقدمها تلك المنظمات لصالحها.