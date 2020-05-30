310 إصابات بكورونا في اليمن.. بينها 77 وفاة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء السبت، عن تسجيل 14 إصابة بالفيروس في حضرموت، و6 وفيات، و8 إصابات في لحج، وحالة وفاة، و4 إصابات في أبين، وإصابة في عدن.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر إنها سجلت 5 وفيات لحالات سابقة وحالتي شفاء في حضرموت.

موضوع يهمك أفادت مراسلة "العربية" بالسودان، استدعاء السفير الإثيوبي في الخرطوم، السبت، احتجاجا على خرق الحدود وتوغل ميليشيات... احتجاجاً على خرق الحدود.. السودان يستدعي سفير إثيوبيا السودان

كما أشارت إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ العاشر من أبريل الماضي إلى 310، بينها 77 وفاة و13 حالة تعاف.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع إصابات فقط، بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

يذكر أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، كانت قد حذرت في بيان الجمعة من أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل مخيف في اليمن وبدون أي رادع، منذ إعلان أول إصابة في 10 أبريل الماضي".

وقالت غراندي إنه "من المستحيل معرفة عدد المصابين بدقة دون وجود أدوات فحص كافية"، مضيفة أن معدل وفيات الفيروس بلغ 20%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7%.