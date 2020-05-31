إغلاق 80% من مرافق الصحة الإنجابية باليمن بسبب نقص التمويل

أعلنت الأمم المتحدة تعليق خدمات الصحة الإنجابية في 80% من المرافق التي تدعمها في اليمن، بسبب نقص التمويل



وقال تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن إن الصندوق أجبر في وقت سابق من هذا الشهر، على تعليق توفير رعاية الصحة الإنجابية في 140 من أصل 180 مرفقاً صحياً باليمن، بسبب نفاد التمويل الخاص بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.

وأضاف التقرير أنه كانت هناك عواقب مأساوية بالفعل جراء تعليق العمل في هذه المرافق الصحية.



وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو المزود الوحيد لأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن.



وذكر التقرير أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حصل على 41 بالمئة فقط من مبلغ 100.5 مليون دولار أطلق مطلع العام الجاري، مناشدة عاجلة لتوفيره بهدف تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.



وأعلنت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليز غراندي، أن 30 برنامجاً إنسانيا تابعاً للأمم المتحدة سيغلق من أصل 41 بسبب نقص التمويل.