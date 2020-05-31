الحديدة.. قصف حوثي عنيف على الأحياء السكنية

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، قصفها للأحياء السكنية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، ضمن انتهاكاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن ميليشيا الحوثي قصفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، تزامناً مع استهداف بعيار 14.5 بشكل عشوائي.

وأوضح أن القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

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كما تعرضت قرى ومزارع الجبلية بالتحيتا، جنوب الحديدة، لقصف مدفعي وصاروخي كثيف، بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 وقذائف "آر. بي. جي" وبالصواريخ الموجهة، تزامناً مع استهداف بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وعمليات قنص مكثفة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، كذلك، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل عشوائي على هذه المناطق.

وتأتي التطورات الأخيرة غداة سلسلة من أعمال التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في كافة مناطق جنوب الحديدة، حيث تصدت القوات المشتركة لهجوم في الدريهمي بينما تعرضت الجبلية بالتحيتا لقصف مدفعي وصاروخي وطال الاستهداف أحياء مدينة حيس.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تصدت للهجوم، بعد أن خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.