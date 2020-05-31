اليمن.. 13 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحالات إلى 323

سجَّلت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الأحد، 13 إصابة جديدة مؤكدة مخبرياً بفيروس كورونا، في أربع من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ووفقاً للبلاغ اليومي للجنة، حول مستجدات كورونا، خلال الساعات الأخيرة، فإن محافظة مأرب سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.

وذكرت اللجنة، أن محافظة عدن سجَّلت ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس، وحالة إصابة في محافظة المهرة، ومثلها في محافظة أبين.

كما أعلنت اللجنة، عن حالتي وفاة من الإصابات المسجَّلة في وقت سابق بمحافظة لحج، إضافة إلى حالة تعافي للإصابة الأولى التي سجلت في محافظة المهرة.

ويرتفع بذلك الإجمالي التراكمي للحالات المعلن عنها رسمياً، والمؤكدة إصابتها مخبرياً بفيروس كورونا، منذ العاشر من أبريل المنصرم إلى (323) حالة بينها (80) وفاة و(14) حالة شفاء، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي اعترفت بتفشي الوباء في كافة مناطقها، لكنها تتكتم على الأرقام الحقيقية لعدد حالات الوفيات والإصابة بالفيروس، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، حذرت في بيان، من أن فيروس كورونا في اليمن ينتشر بشكل مخيف وبدون أي رادع، منذ إعلان أول إصابة بالفيروس في الـ 10 من أبريل الماضي.

وأكدت، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمائة .