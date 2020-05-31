وزير حوثي يثير سخرية تواصلية: دواء كورونا سيأتي من اليمن

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تصريحات وزير الصحة في حكومة ميليشيات الحوثي طه المتوكل تثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن تحضيرات وأبحاث لعلاج #كورونا#الحدث_اليمني pic.twitter.com/7d3WFfvDPK — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) May 31, 2020

أثارت تصريحات وزير الصحة في حكومة ميليشيات الحوثي، طه المتوكل، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن تحضيرات وأبحاث لعلاج فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه إن دواء وعلاج فيروس كورونا سيكون من اليمن، مشيراً إلى أبحاث ودراسات مبشرة بخصوص هذا، متجاهلا ذكر أعداد الوفيات المرتفعة أو آلاف المصابين الذين لم يعلن عنهم، والأعداد التي تخفيها الميليشيات في العاصمة.

وزعم المتوكل في مؤتمر صحي، أنهم اقتربوا من اكتشاف العلاج وأضاف: "بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرات الأطباء وزملائنا الصيادلة والزملاء في المختبرات، الآن تُجرى أبحاث طويلة مستفيضة وإن شاء الله سيأتي دواء كورونامن اليمن".

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وأضأف "هناك أبحاث ودراسات مستفيضة وكبيرة وواعدة واعدة بكل ما تعني كلمة "واعدة" سيصبح العلاج من اليمن".

وتفاخر الوزير الحوثي بسياسة التكتم التي انتهجتها جماعته حول انتشار وباء كورونا في اليمن، قائلاً "نتعامل مع المرضى من منطلق حقهم الإنساني في الرعاية وليس كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الإعلام لتناولها".

وأضاف "هناك إرهاب إعلامي حتى تحول المرض إلى وصمة، وهذا الأمر وقفت وراءه سياسة إعلامية خبيثة تتجاهل الإنسان وتحوله إلى رقم للمزايدة".