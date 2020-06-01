الإرياني: تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين يجسد مواقفها الداعمة لليمن

أعربت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، عن تقديرها لتنظيم ورعاية واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن والدعم الذي خصصته. وأكدت أن ذلك "يجسد مواقف المملكة الداعمة للشعب اليمني الذي يواجه ظروفاً صعبة وأوضاعا غير مستقرة تتطلب دعماً عاجلاً وتدخلاً سريعاً ومستمراً من الهيئات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية".

موضوع يهمك اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي، جو بايدن، بالعمل على إطلاق سراح... ترمب يتهم بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين أميركا

وتوقع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن يشهد مؤتمر المانحين لليمن 2020، والذي ينطلق غدا الثلاثاء، الإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية، وزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية.

وأضاف "دور المملكة في دعم وتمويل المشاريع الإغاثية والتنموية في اليمن كان ولايزال محوريا ورئيسيا، حيث تعمل المنح السعودية على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة".

وأكد الإرياني، أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 سيساهم في دعم برامج الدعم المجتمعي التي تؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة، وتدعم أيضاً النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات اليمنية وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتوفير فرص عمل جديدة لليمنيين.

وأشار إلى أن برامج الدعم المجتمعي التي سيدعمها مؤتمر المانحين تهدف إلى توفير الاستدامة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية واستثمارها وتنميتها في مجالات مختلفة منها ( كفالة وتأهيل الأيتام، التمكين الاقتصادي للصيادين، دعم الأسر المنتجة، تقديم المساعدة للمزارعين).

وأفاد وزير الإعلام اليمني، أن مؤتمر المانحين يولي الاهتمام بالنازحين الفارين من مناطق النزاع المسلح والمتضررين من الكوارث الطبيعية الناتجة عن السيول والأمطار من الفئات الأشد احتياجاً للدعم والمعونة، وكذا توفير المساعدات في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية المنقذة لحياة النازحين وغيرهم من الفئات المحتاجة.

كما يهتم بتمويل ودعم المشاريع الصحية يهدف لتعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني، والحد من تدهور الحالات المصابة بالأمراض المزمنة، وكذلك الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا (كوفيد19) في ظل تفشي الوباء في مختلف محافظات الجمهورية، وفق تعبيره.

وأضاف "يسعى مؤتمر المانحين لليمن 2020 لتسليط الضوء على المشاريع التعليمية، وبرامج دعم المرأة اليمنية، ومشاريع رعاية الأطفال، وإعادة تأهيل المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم".

يشار إلى أن السعودية ستنظم غداً الثلاثاء، مؤتمرًا افتراضيًا للمانحين لليمن مع الأمم المتحدة، سيركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى بالبلاد.

ويسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.