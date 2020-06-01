الإرياني.. مخطط إيراني لتقسيم اليمن والحوثي أداة تنفيذه

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن مخطط إيراني لتقسيم بلاده بالاعتماد على ميليشيا الحوثي، التي قال إنها باشرت بتنفيذ المخطط "فور احتلالها العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية في البلاد".

وأفاد الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء الأحد، أن الميليشيا الحوثية تمثل رأس الحربة في ‏تنفيذ المخطط الإيراني لتقسيم اليمن، منذ انقلابها على الدولة وإطلاقها ما سمي "الإعلان الدستوري"، مؤكدا أنها حاولت من خلال هذا الإعلان" تكريس الانفصال كأمر واقع عبر استهداف بنية الدولة والدستور والقانون والجيش والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي واستدعاء الخطاب المناطقي والمذهبي وزرع الأحقاد والكراهية بين اليمنيين".

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‏وعزز وزير الإعلام اليمني، ما طرحه بالإشارة إلى أن الميليشيا الحوثية أقامت نقاط الجمارك على مداخل المحافظات الشمالية، ومنعت تداول الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، وسعت لترسيخ سيطرة مكون داخل الأجهزة الحكومية التي تسيطر عليها، وعبثت بالسجل الوظيفي والمدني وسممت الحياة السياسية والعامة بتقاليد شطرية بالية تجاوزوها اليمنيون في 22 مايو/أيار 1990، على حد تعبيره.