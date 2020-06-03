الإرياني: السعودية تحشد العالم لدعم اليمن

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالدور الذي لعبته السعودية في التنظيم والحشد لإنجاح أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث تبرعت المملكة بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن.

وأشار إلى أنه وفي أوج انشغال العالم بمشاكله الداخلية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي خلفها فيروس كورنا لم تنس السعودية المأساة الإنسانية الأكبر عالميا باليمن جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي فنظمت ورعت مؤتمر المانحين 2020 بالتعاون مع الأمم المتحدة.

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كما أكد أن المملكة تتصدر المشهد دولياً في دعم وإسناد الشعب اليمني في محنته التي خلفها الحوثي والتعريف بحجم الأزمة عالمياً وحشد الدعم لليمن.

وثمن الإرياني دور السعودية في دعم اليمن من خلال الدعم اللامحدود الذي قدمته خلال 5 سنوات من الأزمة، معبراً عن شكره للأمم المتحدة وكل الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بفعالية في مؤتمر المانحين لليمن 2020.

إيران تقتل وتشرد الشعب اليمني

وعن الدور الايراني في اليمن، قال ‏ لم نر من النظام الإيراني سوى دعم المليشيات الإرهابية وشحنات الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء الألغام والعبوات الناسفة التي قتلت وشردت وتسببت بإعاقة الآلاف من اليمنيين، واستمراره في إذكاء نار الحرب تنفيذا لمخططاته في إقلاق الأمن والسلم بالمنطقة والعالم".

‏وقال مخاطباً المجتمع الدولي إن أفضل طريق لمساعدة اليمن لتجاوز محنته هي إسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، لأن وجود الدولة هو الضامن لإرساء الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

هذا وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن أمس في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، وكاشفا أن بلاده كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وقدّمت النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، كما تبرّعت هولندا بـ 15 مليون يورو، فيما منحت السويد 30 مليون دولار.

وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، أن مسعى مؤتمر المانحين يهدف للتبرع بـ 71 مليون يورو.