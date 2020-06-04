خرجت مع ابنتها لشراء كسوة الزواج فقتلها الحوثيون

في حلقة جديدة من مسلسل استهانة الحوثيين بدماء اليمنيين؛ قتلت امرأة وابنها وأصيب آخرون، اليوم الخميس، برصاص ميليشيات الحوثي بمحافظة إب، وسط البلاد.

وقال شهود عيان إن امرأة قتلت برفقة ابنها برصاص ميليشيا الحوثي ونجت ابنتها العروس بأعجوبة، فيما أصيب آخرون بذات الحادثة، وفق ما ذكره موقع "المصدر أونلاين"، الإخباري المحلي.

وفي التفاصيل فإن مسلحين حوثيين على متن عربة عسكرية "طقم"، أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة نقل "باص"، في الطريق العام بمنطقة "المعاين" غرب مدينة إب، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

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وأسفرت الحادثة عن مقتل الشاب بشير طه الجعفري ووالدته، فيما نجت شقيقة الجعفري من رصاصات ميليشيا الحوثي بأعجوبة، حيث كانت بجوار والدتها والتي قتلت على الفور.

وبحسب مصادر متطابقة فإن الأسرة قدمت من مديرية حبيش في مهمة شراء كسوة زواج ابنتهم، قبل أن تحول ميليشيا الحوثي هذه الفرحة والعرس المنتظر إلى مأتم.

وأصيب بذات الحادثة سائق دراجة نارية من أبناء مديرية فرع العدين غرب محافظة إب، ويدعى أحمد نائف الإدريسي.