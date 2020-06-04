رئيس وزراء اليمن: لدينا مرجعيات للحل.. لا داعي للقفز فوقها

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد اليوم الخميس أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع مقترحات الوسيط الأممي مارتن غريفثس.

وقال عبدالملك سعيد، في حديث مع قناة "العربية": "لدينا مرجعيات للحل السياسي للأزمة"، مشدداً على أنه "لا داعي للقفز فوقها".

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في سياق آخر، كشف أن لدى الحكومة اليمنية "إشكالية في أداء بعض وكالات الأمم المتحدة".

واعتبر أن هناك حاجة "لمنهجية جديدة في الرقابة والتدقيق على المساعدات" التي تصل اليمن.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اليمني إن فيروس كورونا "انفجر" في مناطق سيطرة الحوثيين "بسبب تعاملهم" مع الأزمة.

وأضاف أن "العديد من المصابين بكورونا في صنعاء يخفون إصاباتهم بسبب ترويع الحوثيين لهم". وتابع: "التقارير التي تصلنا من صنعاء حول كورونا مروعة".

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أما عن الوباء في مناطق الحكومة الشرعية فقال عبدالملك سعيد: "لدينا آليات منضبطة للتعامل مع مصابي كورونا في مناطق سيطرتنا". وشرح أن الحكومة أقامت مراكز عزل للمصابين بكورونا في مناطق الشرعية.

وتابع: "لدينا أزمة في عدن ونعمل على مدّها بالاحتياجات الصحية" لمواجهة الأوبئة.

وعن عدن، قال رئيس الوزراء اليمني "نأمل أن تعود الأمور لمسار تطبيق اتفاق الرياض" مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: "نثق بأن السعودية قادرة على إعادة الأمور لتطبيق اتفاق الرياض".