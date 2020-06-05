اليمن: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 103 حالات و453 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الخميس، تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا منها 5 وفيات، وذلك في 5 محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأفادت اللجنة في بلاغها اليومي حول مستجدات وباء كورونا، أنها سجلت 11 حالة في لحج منها حالة وفاة، و13 في تعز منها حالة وفاة، و7 في حضرموت منها حالتا وفاة، إضافة إلى حالة في أبين ومثلها في الضالع، وحالة وفاة في المهرة.

كما سجلت اللجنة وفاة حالة مسجلة مسبقا في تعز وحالتين في حضرموت.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453 حالة، بينها 103وفيات و17 حالة تعاف، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي، بالتكتم على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتعريض المواطنين للخطر، واستخدام الوباء "كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي".

وتستمر ميليشيات الحوثي التي اعترفت، مؤخراً، بتفشي الوباء في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتتكتم على الأرقام الحقيقية لعدد حالات الوفيات والاصابة بالفيروس، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن 4 حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، لكن مصادر وأطباء في صنعاء ومناطق الحوثيين تؤكد أن الإصابات بالآلاف.

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ودعا وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، جماعة الحوثي إلى تحمل مسؤولياتها والإفصاح عن عدد الإصابات بوباء كورونا وبقاء القنوات مفتوحة لتبادل المعلومات والاحتياجات، لما فيه المصلحة العامة للجميع.

وشدد باعوم في تصريح صحافي على ضرورة التعامل مع جائحة كورونا إنسانيا وبمسؤولية كبيرة، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية.

وطالب الوزير اليمني المنظمات الدولية للقيام بدورها في حصر الحالات في مناطق سيطرة الميليشيات وعمل كافة الجهود اللازمة لشفاء المصابين.