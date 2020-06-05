دفعة مساعدات ثالثة من مركز الملك سلمان لمواجهة كورونا في اليمن 

تسلمت السطات الصحية اليمنية، الجمعة، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، تسلم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأفادت، أن الدفعة الثالثة اشتملت على أقنعة واقية (كمامات N95) الخاصة، إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في وقت سابق، أنه ومن قبل انتشار الوباء في اليمن قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم وإرسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا.. مشيرة إلى أن المملكة تعهدت بمبلغ 25 مليون دولار لمجابهة الجائحة، وإعلان المركز تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل وتوفير مستلزمات طبية للقطاع الصحي في اليمن.