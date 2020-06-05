صنعاء.. شاهد مشرف حوثي ينهب أموال محل تجاري بقوة السلاح 

شاهد مشرف حوثي ينهب صاحب محل تجاري بقوة السلاح في #صنعاء pic.twitter.com/64JojnVJUV — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) June 5, 2020

تداول ناشطون مقطع فيديو لمشرف حوثي مسلح، يقتحم محلا تجاريا في صنعاء في وضح النهار.

ويظهر الفيديو دخول رجلين من عناصر الحوثي، يحملان سلاحيهما إلى أحد المحلات التجارية، ويهددان البائع كي يسلم ما لديه من مبالغ مالية موجودة في المحل.

وعندما رفض صاحب المحل قام المشرف الحوثي بنزع المبالغ المالية بقوة السلاح، وسط صراخ صاحب المحل على رزقه، ولاذ المسلحان بالفرار.

ويشكو أصحاب المحلات التجارية في صنعاء من عصابات النهب المسلحة، وأغلبها تتبع ميليشيات الحوثي.