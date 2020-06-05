"إعمار اليمن" يسخّر الجهود لإصلاح أضرار السيول في عدن

شارك "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" في مساعدة الجهات الحكومية اليمنية عقب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن، والتي تسببت في قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور وحركة عبور المشاة، وتعطيل محطة الحسوة الكهربائية.

واستفاد من جهود ومساهمة "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" في أول يوم عمل من مهمته الجديدة لدرء مخاطر الأمطار والسيول نحو 17940 مستفيداً مباشراً، و20173 مستفيداً غير مباشر، من خلال 30 عاملاً و15 إدارياً و60 مشاركاً من المنظمات و78 مشاركاً من السكان.

وتوزعت آليات ومعدات البرنامج للعمل على إزاحة المياه ورفع مخلفات السيول وسحب مياه الأمطار عبر 31 نقطة، حيث تم تنفيذ 51 نقلة لمخلفات الأمطار، و103 نقلات لسحب المياه، بمسافة مقطوعة بلغت 1.539 كيلومتراً، على مدار 14 ساعة عمل.

وبلغت كمية الإزالة لمخلفات السيول والأمطار 504 طن، كما تم إزالة 1427 متر مكعب من مخلفات السيول والأمطار. كما بلغت كمية شفط مياه الأمطار والسيول 515.000 لتر.

وباشرت فرق "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" أعمالها منذ وقت مبكر بتجهيز غرفة عمليات طارئة، وترتيب فرق تدخل ميدانية عملت على إزاحة مخلفات السيول في مناطق المعلا، جولة العقبة، وردفان، المجمع القضائي، الشيخ إسحاق، وكاسترو. كما أزاحت المياه ومخلفات السيول من صيرة، شعب العيدروس، والقطيع.

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كما تضمنت أعمال البرنامج سحب مياه الأمطار من خور مكسر، المعلا، والمجمع القضائي، والحمراء، الدكة، والشارع الرئيسي.

وشملت معدات وآليات البرنامج العاملة في الحملة عدة جرافات و5 شاحنات نقل بسعة 12 طنا، و4 شاحنات نقل بسعة 3 أطنان، و9 صهاريج لسحب المياه ومعدة "بوب كات".

ويهدف "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" من الحملة إلى مساعدة أهالي عدن وفتح الطرقات ونزع المياه عن محطات الكهرباء تسهيلاً لعودة الخدمة. ووضع البرنامج خلال أعماله أولويات تتضمن سحب المياه من مخيمات النازحين، بالإضافة إلى حملة رش المبيدات بعد انحسار الأمطار والسيول.

حملة "عدن أجمل"

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مستمر في حملة "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي في العاصمة المؤقتة، والتي حققت تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى، وتعمل حالياً في مرحلتها الثانية.

وتهدف الحملة إلى المساهمة في رفع كفاءة وجودة الحياة الصحية والبيئية في عدن عبر دعم الجهة المسؤولة عن الإصحاح البيئي في المحافظة والمتمثلة في "صندوق النظافة في عدن". ويشارك في الحملة 45 فريق عمل، يضم فرقاً من عمال النظافة، وأخرى من منظمات المجتمع المدني.

وفعّلت حملة "عدن أجمل" دور المشاركة المجتمعية في عدن، وذلك عبر مشاركة أبناء وأهالي المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني. ورفعت الحملة من الوعي المجتمعي حول قيمة البيئة الصحية وتحقيق النظافة المستدامة في المحافظة.

كما دعمت حملة "عدن أجمل" التشجير واستعادة الطابع الجمالي في مدينة عدن، والعناية بالأشجار عبر ريها بسيارات الري المخصصة من البرنامج.