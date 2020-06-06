حكومة اليمن تشيد بتمديد عمل مشروع "مسام" لنزع الألغام

أشادت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.

جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، الذي أشاد بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ "مشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليونا و495 ألف دولار.

وقال فتح في تصريح صحافي، "إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية، على التوالي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها ميليشيا الحوثي بطرق عشوائية في معظم المحافظات".

موضوع يهمك أطلق أهالي الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين اليوم السبت نداءات ومطالبات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن وللمجتمع الدولي... أنباء عن نقل الحوثيين لمختطفين مصابين بكورونا بين السجون اليمن

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن، الخميس، أنه مدد عقد تنفيذ مشروع مسام لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن لمدة سنة، بمبلغ 30 مليون و 495 ألف دولار.

وتنفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية، في إزالة الألغام المزروعة بطرق عشوائية وخصوصًا بمحافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.

وبحسب المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، يهدف المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام.

وأضاف الربيعة أن المشروع تمكّن حتى اليوم من انتزاع أكثر من 167 ألف لغم وقذيفة متنوعة.