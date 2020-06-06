مقتل وجرح عناصر حوثية أثناء زراعتهم عبوة ناسفة بالحديدة

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة على طريق كيلو 16- المراواعة، شرق مدينة الحديدة، غرب اليمن.

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وقالت مصادر في الإعلام العسكري، التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة، بجوار معسكر التدريب بمحافظة الحديدة، أثناء محاولة عدد من عناصر الميليشيا الحوثية زراعتها.

وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب في مصرع عدد منهم، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، نقلتهم سيارات الإسعاف، التي هرعت إلى المكان، إلى مستشفيات مدينة الحديدة لتلقي العلاج وسط تكتم شديد.

وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية طوقت المكان عقب الانفجار، ومنعت المواطنين من العبور في المنطقة لعدة ساعات.

وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للقوات الحكومية.