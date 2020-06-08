الجيش اليمني يسقط "درون" حوثية في نهم شرق صنعاء

أسقط الجيش اليمني، الاثنين، طائرة استطلاع حوثية مسيرة "درون"، في نهم شرق العاصمة صنعاء.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط قوات الجيش، مساء أمس الأحد، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، شرق اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية لـ"العربية.نت" أن قوات الجيش ورجال القبائل أسقطوا طائرة مسيرة للحوثيين فوق مديرية صرواح غربي مأرب، على وقع معارك عنيفة في هذه الجبهة.

موضوع يهمك أكثر من 18 ألف سجين ومعتقل في سجون ميليشيات الحوثي، منهم 8 آلاف في صنعاء وحدها، يتوزعون على نحو 30 سجناً ومعتقلاً، أصبحت... 18 ألف معتقل في سجون الحوثي.. والميليشيات تنشر الوباء اليمن

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

تزامن ذلك، مع تحرير قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، عددا من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، إن الجيش الوطني تمكن من التقدّم أكثر من 11 كلم وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق. مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.