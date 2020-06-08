فيديو.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية في صرواح

أسقطت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، شرق اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية لـ"العربية.نت" أن قوات الجيش ورجال القبائل أسقطوا طائرة مسيرة للحوثيين فوق مديرية صرواح غربي مأرب، على وقع معارك عنيفة في هذه الجبهة.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش اليمني حققت تقدما ميدانيا لافتاً في جبهة صرواح، اليوم الأحد، وتحديدا في مديرية مدغل المجاورة، وجبهة نهم شرق صنعاء.

تزامن ذلك، مع تحرير قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، عددا من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، إن الجيش الوطني تمكن من التقدّم أكثر من 11 كم وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق. مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو يوضح استهداف مدفعيته مواقع وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء.